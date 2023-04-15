Отпугнуть и держать на расстоянии: какие запахи защитят человека от клещей

Обычно составы от клещей готовят на основе эфирных масел, спирта или воды. А какие ароматы выбрать? Автор канала Новый час на платформе Дзен дала полезные подсказки.

Рекомендуемые средства безопасны и доступны. При их использовании можно смело отправляться в парк, в лес и, конечно, на огород.

Ванилин

Если для человека ее запах приятен, то клещи его просто не переносят. От паразитов можно защититься с помощью сладкой ванильной воды. Чтобы ее приготовить, надо добавить щепотку ванилина в 1 л воды, довести до кипения. Обтереть открытые участки кожи с помощью ватного диска.

Как вариант - использование ванильной настойки. Для ее приготовления нужно в ёмкости из тёмного стекла смешать 100 мл спирта и несколько грамм ванилина. Настаивать в темном месте неделю. Готовым раствором обработать кожу и обувь.

Эвкалипт лимонный

Это средство в чистом виде использовать нельзя из-за высокой концентрации эфирных масел. За основу лучше взять этиловый спирт, разбавить его водой в соотношении 1:1, а затем - развести с несколькими каплями масла.

Муравьиный спирт

Клещи не переносят его запах. Потому, отправляясь туда, где есть риск атаки клещей, надо сбрызнуть им одежду и обувь. Но не в чистом виде, а развести водой в отношении 1:1. Средство действует около трёх часов.

«Звездочка»

Старое доброе средство тоже защитит от клещей. Для этого нужно растворить «Звездочку» (на кончике ножа) в 200 мл теплой воды. Добавить 1 ч. л. яблочного уксуса и несколько капель жидкого мыла.

Смесь взболтать, чтобы все ингредиенты перемешались. Наносить на открытые участки кожи.

Валерьянка

Средство на основе этого лекарства готовится быстро. Нужно смешать одну ложку спирта либо одеколона и 10 капель настоя валерианы. Смазать открытую кожу и обувь ватным диском.