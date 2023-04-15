Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме перед Пасхой

Днём субботы, 15 апреля, журналисты российского информационного агентства посетили храм Гроба Господня в Иерусалиме, где застали чудо схождения Благодатного огня, которое традиционно происходит в преддверии празднования православной Пасхи — дня воскресения Иисуса Христа.

Известно, что сегодня патриарх Иерусалимский Феофил lll вышел из Кувуклии в храме Гроба Господня, после чего начал возносить молитвы к Богу о Благодатном огне. После этого события патриарх незамедлительно начал раздавать сошедший Благодатный огонь присутствующим в церкви верующим христианам.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме построен в месте, где был распят, похоронен и воскрес Иисус Христос, после чего чудо схождения Благодатного огня происходит перед празднованием Пасхи каждый год с начала нашей эры. Сообщается, что церемонию богослужения в иерусалимском храме транслируют сразу три российских телеканала.

По сложившимся обычаям, после снисхождения Благодатного огня в Иерусалиме его передают верующим христианам, проживающим во всех государствах мира. Ожидается, что в ночь на 16 апреля Благодатный огонь будет передан российскому Храму Христа Спасителя прямо во время пасхального богослужения.

Накануне пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин намеревается посетить служение в Храме Христа Спасителя в ночь на Пасху.