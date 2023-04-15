Правильное формирование кустов перца очень важный процесс для получения хорошего урожая

Подготовка кустов ускоряет плодоношение, и растения дают больший, и более крупный урожай.
В процедуре нуждаются высокорослые сорта, у которых зеленая масса значительна. Растение тратит силы на ее поддержание, а на плодоношение их не остается. Карликовые и низкорослые сорта я не формирую.
Какие плюсы дает формирование:
стебель становится устойчивее;
силы направляются на плодоношение;
куст освещается равномерно;
растение вентилируются.
Последовательность формирования:
Процесс начинаю, когда кустики достигают 20 см и видна первая развилка.
Как это делать:
Начинаю с удаления веточек и листьев, растущих ниже развилки.
Удаляю коронный бутон. Он появляется первым в месте развилки.
При появлении побегов первого уровня на месте удаленного коронного бутона выбираю два-три самых крепких побега. Остальные удаляю. Так формируется скелет растения.
По мере роста культуры растет и зеленая масса. Оставляю на каждый плод по два или три листочка. Остальные обрезаю. Так же поступаю с желтыми или больными листьями. Убираю в день по паре листочков.
Прищипываю верхушки центральных побегов. Делаю это в момент, когда на кустике завязалось много плодов, а культура достигла высоты в один метр. Веточки перестанут расти, и силы пойдут на развитие и рост плодов.
Пасынкую перец, чтобы не образовывались лишние ветки. На них плоды не успеют образоваться. Пасынки растут в междоузлиях стеблей.
Тонкости формирования перца в зависимости от сорта:
Формирую перец в один, два или три стебля. Выбор схемы зависит от сорта культуры и особенностей посадки.
Высокорослые сорта формирую в один или два стебля. Если посадка густая, оставляю только один стебель.
Чаще всего применяю формировку в два стебля. Такой метод подходит и высоким растениям и среднерослым. Среднерослые формирую и в три стебля.
У низкорослых сортов вырезаю лишние листья и побеги, если посадка плотная, чтобы обеспечить проветривание.
Опыт выращивания перцев подсказал, какие ошибки совершаются при этом:
Я не удалял коронные бутоны. В результате урожайность падала. Сейчас я оставляю только пару таких бутонов для получения качественного семенного материала.
Использовал нестерильный инструмент, что вело к занесению инфекций. Необходимо обеззараживать ножницы и секатор.
Удалял за один прием много листьев. Это вело к ослаблению растения и долгому восстановлению.