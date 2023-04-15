Пылевые клещи: чем опасны для здоровья человека и как с ними бороться

Пылевые клещи относятся к членистоногим класса паукообразных. Их размер варьируется от 0,1 до 0,5 мм.

Питаются они частицами кожи человека и животных. Ежедневно каждый из нас теряет около 1,5 г отмерших чешуек.

Чаще всего колонии пылевого клеща обитают в постели, на поверхности ковров, штор и мягкой мебели. Еще одно излюбленное место членистоногих – книги.

Клещи любят повышенную влажность и тепло. Именно в таких условиях они очень хорошо размножаются.

Опасность для человека

Пылевые клещи не могут укусить человека, опасность представляют их выделения, которые являются сильным аллергенном. Именно поэтому они могут вызывать астму.

Пылевые клещи есть практически в любом доме, но опасной ситуация становится, когда концентрация насекомых в 1 г пыли превышает 100 экземпляров.

Концентрация 500 клещей на 1 г пыли способна вызвать приступ астмы.

Кроме астмы могут появиться такие заболевания, как аллергический ринит, дерматит, конъюнктивит, отек Квинке.

Как бороться с пылевыми клещами

Полностью избавиться от насекомых невозможно. Можно лишь снизить их концентрацию до безопасного уровня.

1. Нужно снизить влажность воздуха в помещении и регулярно делать уборку, убирая пыль.

2. Убрать ковры, перьевые подушки. Шторы заменить на жалюзи.

3. Тщательно обрабатывать помещение раствором соли 4-5 раз в месяц.

Меры профилактики

1. Поддержание уровня влажности в пределах от 40 до 50 %.

2. Регулярное проветривание помещения.

3. Еженедельная влажная уборка с использованием солевого раствора.

4. Стирка постельных принадлежностей при температуре от 55 °C.