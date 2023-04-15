WP: спецслужбы США могут пропустить подготовку КНР ко вторжению на Тайвань

«Модернизация Национально-освободительной армии Китая, повышенный темп её операций и использование гражданских паромов в учениях восточного командования театра военных действий вблизи Тайваня “подрывают” способность разведывательного сообщества США обнаруживать аномальную активность и подготовку к “нападению на Тайвань”», — говорится в статье WP.

В оценках также говорится, что официальные лица Тайваня сомневаются, что их средства противовоздушной обороны могут «точно обнаруживать пуски ракет», что едва ли более половины тайваньских самолётов полностью пригодны для выполнения боевых задач.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент Китая Си Цзиньпин якобы дал указание, чтобы НОАК была в состоянии захватить Тайвань к столетию войск в 2027 году.