Дачный эксперт назвал ранние подкормки, которые заставят плодоносить даже чахлую малину

В уходе за ослабленным кустом очень важны подкормки.

Своевременное внесение необходимых элементов поможет оживить растение, влить в него новые силы и подготовить к активному плодоношению.

В апреле подходящее время для азотной подкормки. Для этого приобретаем аммиачную селитру или мочевину. Расход определяем так: на один квадратный метр земли тратим по 40 г вещества.

Водный раствор готовим из 10 л воды и 30 г продукта. Подкормка вносится под корень.

В апреле делается еще одна процедура: обработка от болезней и вредителей. Используем бордоскую жидкость 3%.

Майская подкормка будет включать калий и фосфор. Подойдут древесная зола или калимагнезия.

В первом случае берем стакан да 10 л воды, во втором - 30 г вещества на квадратный метр площади. К удобрению можно добавить 25 г суперфосфата.

Разводим и применяем удобрения согласно прилагаемой инструкции, чтобы не нанести вред.