На британского режиссера Гая Ричи из-за фильма «Джентльмены» подали в суд

На режиссера Гая Ричи поступило исковое заявление в суд из-за фильма «Джентльмены», сообщает 5-tv.ru. Как уточняет издание, истцом выступил сценарист и актер Микки Де Хара.

Согласно документам дела, Ричи предложил Де Харе написать сценарий к сериалу «Рок-н-рольщика». В основе сюжета должна была быть жизнь самого сценариста, имевшего проблемы с законом.

В 2018-м сценарий был написан, но Гай Ричи, которому Де Хара его принес, заявил, что «время гангстерского фильма прошло». А через 2 года режиссер выпустил фильм «Джентльмены», в котором сценарист заметил использованные элементы своей работы.

Де Хара заявил: после релиза картины в январе 2020-го года он письменно указал Ричи на сходство между двумя проектами. Тот ответил:

Микки, я и мои представители пытались с вами связаться несколько лет. Ответа не последовало. Рад, что мы наконец сели и поболтали.

Однако сам Де Хара отрицает, что Ричи предпринимал попытку связаться с ним до выпуска проекта.

Сценарист потребовал упоминания своего сценария и денежной компенсации в 250 тысяч долларов - включая долю прибыли от ленты.