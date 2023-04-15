В Нидерландах будут проводить эвтаназию для годовалых младенцев

Власти Нидерландов заявили о планах расширения закона об эвтаназии. Фактически здесь отменили возрастные ограничения добровольного ухода из жизни, сообщает Супер.ру.

Согласно новым правилам, к эвтаназии смогут прибегнуть дети в возрасте от года до 12 лет, которые страдают смертельно заболеваниями и испытывающие из-за этого невыносимые мучения.

Закон королевства в настоящее время предусматривает возможность эвтаназии для крох до года, которые больны неизлечимыми болезнями, а также детей старше 12 лет.

У смертельно больных подростков есть право уйти из жизни при условии согласия их родителей на проведение процедуры. Молодые люди 16-17 лет могут прибегнуть к методу эвтаназии, просто уведомив своих родителей.

Министр здравоохранения Нидерландов Эрнст Кейперс уточнил, что закон вступит в силу уже в течение года. Новые правила, по его словам, вероятно, будут применяться лишь к пяти-десяти детям за год, для которых эвтаназия будет «единственным вариантом избавиться от невыносимых страданий».