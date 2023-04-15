Девушка Катя: Гарик Харламов рассказал, с кем счастлив после развода с Асмус

О романе экс-мужа Кристины Асмус и молодой актрисы известно стало полтора года назад. Гарик Харламов и Катерина Ковальчук познакомились на съемках сериала «Гусар». Но влюбленные долго не афишировали свои отношения, предпочитали держать в тайне свою личную жизнь, сообщает Космополитен.

Катерина уже сумела подружиться с мамой комика. А многие фанаты шоумена в это время считали, что он одинок, потому что Гарика давно не видели рядом с Катериной.

Харламов в качестве гостя принимал участие в премьерном выпуске вечернего «Шоу Воли». Своему близкому другу шоумен и сделал признание о своем романе.

Что с личной жизнью? Замечательно все. У меня есть девушка Катя. Она великолепная, замечательная, прекрасная и лучшая в мире, — поделился Гарик.

Актер оценил новый проект Павла и выразил уверенность, что шоу будет популярно у зрителей.

Паше подходит роль ведущего этого проекта, он ведь "ветеран телевидения", так что самое время начать свое шоу. Хотя Пашу я знаю давно, он сумел меня удивить: так нервничал, что я опоздаю, что даже хотел поехать со мной ночевать! В результате я приехал вовремя, а вот он от волнения даже забыл свой телефон, - пошутил Харламов.

Шоу на канале ТНТ выйдет завтра, 16 апреля.