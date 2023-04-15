Опытная огородница поделилась главными секретами посадки лука севка для крупных луковиц

Подготовка грядки

Для грядки выбирают солнечное проветриваемое место. По весне в грунт вносят органические и минеральные удобрения под перекопку.

В расчете на 1 м.кв. добавляют 1 ведро компоста, 1 ч.л. мочевины, 1 ст.л. сульфата калия (его можно заменить древесной золой 0,5 кг на 1 м.кв.), 2 ст.л. суперфосфата.

Соблюдение севооборота

Хорошо, если на этом месте в прошлом сезоне росли: огурцы, капуста, томаты и картофель.

Соблюдение сроков посадки

Обычно севок сажают, когда земля немного прогреется. В средней полосе это вторая половина апреля – начало мая.

Чем раньше состоялась посадка, тем меньше риск повреждения лука луковой мухой.

Посадочный материал

Для посадки должны использоваться здоровые и не поврежденные луковицы. Перед высадкой севок нужно прогреть возле батареи в течение 8-10 часов.

Затем его заливают розовым раствором марганцовки и выдерживают около 40 минут.

После этого луковицы высаживают в грядку, не просушивая.

Техника посадки

Луковицы высаживают в грядку на расстоянии 10 см друг от друга, заглубляя в землю на 1 – 1,5 см.

Полив

Первые два месяца после посадки лук нужно обильно и регулярно (1-2 раза в неделю) поливать из расчета 10 л на 1 м.кв.

Полив лука прекращают за 2-3 недели до уборки урожая.

Удобрение

При пожелтении кончиков пера у лука его нужно подкормить азотом и калием.

На 10 л воды берут 15 г калийной соли и 10 г аммиачной селитры. Подойдет и другая подкормка: в 10 л воды развести 200 г куриного помета и 1 ст.л. мочевины.

Для наращивания луковицы делают подкормку суперфосфатом (на 10 л воды берут 2 ст.л. удобрения). Это удобрение вносят, когда луковица достигает размера грецкого ореха.

Прополка грядок

Нельзя допускать зарастания грядки с луком, так как сорняки отбирают у овоща питательные вещества и замедляют рост растений.