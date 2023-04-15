Не сажайте возле дома эти деревья, чтобы не накликать беды

Нельзя высаживать возле дома:

Рябину

Считается, что рябина во время цветения может вызывать головные боли, тошноту и головокружение. Поэтому рядом с домом лучше такое дерево не сажать.

Черемуху

В коре этого дерева содержится яд. По этой причине такие деревья не садят во дворе, чтобы не было беды.

Тополь

Считается, что тополь накапливает негативную энергию. Существует поверье, что если долго сидеть или лежать возле этого дерева, то можно заболеть. Соответственно, соседства с тополем стараются избегать.

Осину

Считается, что постоянно дрожащие на ветру листья тополя свидетельствуют о присутствии духов. Этого дерева избегали, так как верили в то, что оно может истощать энергетику человека.

Иву

Иву издавна считали деревом-вампиром. Якобы оно забирает души утонувших людей. Считается, что рядом с этим растением люди впадают в состоянии депрессии, в их душах селится апатия и отчаяние.