Дачный эксперт рассказал, когда нужно первый раз окучивать картофель

Рекомендуется ориентироваться на высоту побегов, она должна достигнуть примерно 14-20 см. Тогда наступает оптимальный момент для проведения первого окучивания.

Другие дачники ориентируются скорее на свое внутреннее чутье, которое развивается с опытом. Они интуитивно понимают, когда нужно проводить те или иные процедуры.

Как бы то ни было, раннее окучивание для картофеля очень полезно. Делайте это рано весной и не прогадаете.

Если хорошо окучить растение по весне, то можно надолго решить проблему сорняков.

Также процедура равнозначна рыхлению, что тоже дает большую пользу в начальном периоде роста картофеля.

Окучивание ранней весной помогает защитить клубни в земле от внезапных заморозков.