«РИА Новости»: в Чечне встретили освобождённых из украинского плена бойцов

Отмечается, что освобождённых из украинского плена бойцов встретили родственники, председатель парламента Чечни Магомед Даудов, министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов и зампредседателя правительства Чеченской Республики Абузайд Висмурадов.

Даудов уточнил, что 14 декабря 2022 года эти пятеро бойцов, будучи контуженными, попали в плен.

С тех пор как глава Чечни Рамзан Кадыров узнал о том, что бойцы полка «Ахмат-Север» попали в украинский плен, каждый день проходили переговоры об их освобождении, которые «держались в секрете, чтобы наши недруги не могли помешать процессу».