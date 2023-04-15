Знающий цветовод посоветовал сыпать овсянку в вазоны комнатных цветов

Выбираем овсянку, чтобы помочь растению. Оказывается эти популярные хлопья полезны для здорового питания не только людям, но и домашним цветам.

Предварительно овсяные хлопья надо измельчить до порошка.

Теперь посыпаем этим порошком землю в вазоне, слегка замешиваем вглубь, ждем, когда растение начнет поглощать полезное лакомство.

Другой способ внесения овсянки - готовим раствор. Полстакана хлопьев заливаем водой, понадобится один литр. Настаиваем 30 минут. Затем воду сливаем в отдельную тару.

Концентрат разводим 1:4 и поливаем грунт в горшках домашних растений.

Таким удобрением на основе овсяных хлопьев можно также подчивать рассаду.