Дачник со стажем рассказал о пользе рыбных костей для растений

Основные элементы, необходимые для роста огородных культур - это фосфор, калий и азот. Нехватку фосфора многие дачники восполняют рыбными костями, в которых содержится этот элемент.

Косточки раскидывают по посадочным лунками или вкапывают в грядки, рассчитывая на большую пользу от такий манипуляций. И смысл в этом есть, конечно.

Однако разлагаться в почве эти кости будут очень долго, и растения не дождутся пользы в текущем сезоне.

Что же делать? Заменить этот продукт костной мукой, которую легко достать в любом садоводческом магазине. В ней тоже много фосфора, но усваивают муку растения гораздо быстрее.