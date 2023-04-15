Кадыров: видео с сожжением Корана в Москве — дело рук «украинских провокаторов»

«Волна надругательства над Священным Кораном дошла до России. В этот раз неизвестный сжёг страницы у Белого озера в Москве», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Чеченский лидер со ссылкой на специалистов с уверенностью заявил, что видео сожжения Корана в столице России было отправлено на Украину ещё до того, как оно стало тиражироваться в мессенджерах, отметив, что «украинским провокаторам не впервой сжигать Священное Писание так же, как это любят делать всякие либеральные правозащитники на Западе».

Кадыров подчеркнул факт того, что в ближайшее время личность совершившего данное противоправное действие будет установлена, он понесёт законное наказание.