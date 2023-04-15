В Швеции отпустили задержанную по подозрению в шпионаже гражданку России

«Подозрения в отношении арестованного в четверг ослабли, а также не было достаточных оснований для задержания. Поэтому сегодня я принял решение об освобождении человека», — сказал старший прокурор Джеймс фон Рейс.

На данный момент россиянка остаётся подозреваемой в корпоративном шпионаже и утечке данных в расположенном на юго-западе Швеции городе Гётеборг, где подозреваемая работала на нефтеперерабатывающем заводе Preemraff.

Отмечается, что в настоящее время пресс-служба не располагает дополнительной информацией по делу.