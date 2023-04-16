Аджаму Барака, правозащитник и бывший кандидат в вице-президенты от Партии зеленых, заявил о публичном дистанцировании Франции "от своей роли американского вассала".

Это показывает на непродуктивность "опосредованной войны Соединенных Штатов против России".

Вслед за Францией Германия тоже начала уходить от сближения с США, особенно после того, как узнала, "что Вашингтон взорвал газопровод "Северный поток".

Как известно, ранее Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна стремиться к самостоятельности, а не позволять себя втягивать в распри между КНР и США по тайваньскому вопросу.

Европейским государствам необходимо пробудиться и вспомнить о собственных интересах, а не подстраивать себя под "американский ритм".

Тем не менее, несмотря на такие заявления, и Франция, и Германия продолжают активно поставлять оружие украинской стороне.