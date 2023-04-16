Медведев ответил Моравецкому, предсказав полное исчезновение Польши и ее «недоразвитого» премьера

Дмитрий Медведев сделал неутешительный прогноз для Польши при условии ее прямого участия в военном конфликте на Украине:

Я не знаю, кто выиграет или проиграет такую ​​войну, но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна обязательно исчезнет вместе со своим недоразвитым премьер-министром.

Такой комментарий оставил политик в социальной сети.

Ранее премьер Польши сообщил NBC News: вторжение Украины на территорию России не станет нарушением международных соглашений.

По мнению Моравецкого, противостояние двух государств быстро не закончится и затянется еще на несколько лет.