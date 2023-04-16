На Ставрополье торжественно открыли музей имени актера и режиссера Сергея Пускепалиса

В городе Железноводске торжественно открыли музей, которому дали имя актера и режиссера Сергея Пускалепса, трагически погибшего в аварии на трассе в Ярославской области. Он вез гуманитарную помощь на Донбасс на бронированном «Форде Транзит», сообщает КП.

С Железноводском, который находится на Ставрополье, режиссера связывают 14 лет жизни. После того, как его семья переехала с Чукотки на Северный Кавказ, будущая звезда пошел здесь в школу №2, при которой работал театральный кружок.

Сергей записался в него ради интереса, но так сложилось, что это стало толчком к его дальнейшей судьбе. Став знаменитым, он организовал в Железноводске международный кинофестиваль.

Страшная авария в прошлом году прервала жизнь Сергея Пускепалиса. Машина с артистом выехала на встречную полосу и врезалась в фуру на полном ходу. Погиб и водитель. Режиссера похоронили на Ставрополье.

Теперь в Железноводске будет работать музей имени Сергея Пускепалиса. С помощью друзей и семьи звезды организаторы собрали экспозицию, посвященную его жизни и творчеству. Здесь собраны награды за победу в кино- и театральных фестивалях, библиотека и рукописи режиссера, личные вещи.