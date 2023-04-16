Как известно, с 1856 г. Аландские острова получили демилитаризованный статус, о чем свидетельствуют многочисленные соглашения, в том числе заключенные и на современном историческом этапе.

В настоящий момент финский депутат Ярмо Линдберг, бывший командир ВС Финляндии, призывает аннулировать исторически установленный статус, что стало возможным после принятия государства в НАТО.

Еще один политический деятель страны, экс-глава разведки финской армии Пекка Товери, поддерживает Линдберга, выступая за ремилитаризацию названной территории.

Политики обосновывают свое решение по смене статуса Аландских островов "агрессией со стороны РФ".