Лев Лещенко нашел замену Алле Пугачевой

Мэтр российской эстрады Лев Лещенко в канун дня рождения певицы Аллы Пугачевой заявил, что в России имеется звезда, которая может прекрасно заменить покинувшую страну Примадонну, сообщает Рамблер.

По мнению народного артиста РСФСР, место Аллы Борисовны по праву должна занять Полина Гагарина.

Лев Лещенко, отмечает портал utro.ru, подчеркнул, что талант Полины многогранен, он позволяет ей выступать в самых разных жанрах.

По мнению певца, Гагарина способна блестяще исполнять любые композиции и у нее есть все шансы стать новой королевой российской эстрады.

Ранее народный артист призывал не подталкивать молодых исполнителей к патриотизму, потому что это - личное дело каждого человека. Знаменитый исполнитель не сомневается: любовь к Родине через творчество - это личный выбор, принудить к которому нельзя.