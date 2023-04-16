У столба «позорного»: Алла Пугачева в день своего рождения сфотографировалась на улице в Израиле

Музыкальный критик Артемий Троицкий рассказал о необычном способе, который использовала Пугачева, чтобы поблагодарить за поздравления с днем рождения, сообщает Космополитен.

Примадонна послала своему звездному другу стихотворение собственного сочинения. А также - фото, на котором певица запечатлена на улице Израиля.

Звездная эмигрантка позирует около столба. Алла Борисовна выбрала образ в кэжуал-стиле: надела голубую рубашку и джинсы, образ завершили белые кеды. Артистка при этом отказалась от макияжа.

Нет ничего зазорного встать у столба «позорного». Во времена двуличия он придаёт величия, — такими строками исполнительница сопроводила свой снимок.

День рождения в этом году Примадонна отметила непривычным способом. Если раньше она купалась в любви фанатов, которые несли к ее замку в подмосковной деревне Грязь цветы, то в нынешнем даже муж артистки не остался с ней в праздник.

Как уточняет издание, Максим Галкин сейчас находится на гастролях в Германии.