Сын Любови Полищук, артист Алексей Макаров сыграл тайную свадьбу со стюардессой

Актер Алексей Макаров признался общественности в том, что тайно женился на стюардессе, сообщает Рамблер.

Как выяснилось, пара состоит в браке уже более года. Алексей не скрывает. что новый статус изменил его жизнь, сделал его лучше.

Избранница актера Полина работает стюардессой, уточнил актер в программе «Ты не поверишь!».

У супругов большая разница в возрасте: Полина моложе 51-летнего Алексея на 23 года. Возлюбленные недавно впервые вместе появились на публике.

Этот брак - второй в жизни Макарова. Ранее Алексей был женат на актрисе Виктории Богатыревой. У актера от первого брака есть 13-летняя дочь. Бывшая жена Алексея не раз упоминала, что отец не принимает участия в жизни своей дочери.