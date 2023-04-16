В России отреагировали на планы Финляндии аннулировать договор с РФ по Аландским островам

По словам парламентария, то, что сейчас обсуждается в связи со вступлением Финляндии в состав Североатлантического альянса, а именно — дезавуирование отдельных соглашений, связанных с обеспечением безопасности, может иметь крайне негативные последствия.

Депутат подчеркнул, что, если планы Финляндии будут реализованы, Российская Федерация будет вынуждена перераспределить военный контингент по своей территории, а дополнительно развивать сотрудничество в сфере безопасности Союзного государства России и Беларуси.

Как отметил Новиков, любое соглашение, заключенное между государствами, либо имеет конкретный срок действия, либо стороны рассчитывают, что оно действует бессрочно. Историческая практика свидетельствует о том, что при изменении ситуации в межгосударственных отношениях часто происходят корректировки ранее достигнутых договоренностей. Россия потому и выступала против вхождения Швеции и Финляндии в состав Североатлантического альянса, что это создавало дополнительные угрозы безопасности не только в Европе, но и для всего мира.

Аландские острова — архипелаг в Балтийском море, который является автономией в составе Финляндии. С 1856 года, после того как по итогам Крымской войны был подписан Парижский договор, Аландские острова стали демилитаризованной территорией.