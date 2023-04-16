Кристина Орбакайте поздравила папу с днем рождения

Кристина Орбакайте выложила в соцсети совместное фото со своим отцом Миколасом Орбакасом.

Советский и литовский артист родился с разницей всего в один день со своей бывшей супругой Аллой Пугачевой, сообщает Рамблер. Он старше Аллы Борисовны на 4 года.

Орбакас - первый супруг Примадонны. Они поженились, когда Алле было 20 лет, и прожили вместе 4 года. Второй брак Миколаса оказался более удачным и долгим. С дочерью Кристиной и ее семьей мужчина всегда поддерживал добрые отношения, сообщает gazeta.ru.

Орбакас сейчас на пенсии, он живет между Вильнюсом и Москвой, иногда подрабатывает на корпоративах. Пенсия у мужчины скромная, но старшая дочь помогает ему деньгами.

От второго брака у Орбакаса сын Фабиан. Тем не менее, артист всегда общается с Кристиной и ее детьми- своими внуками.