Решили открыть музей: 6-комнатную квартиру Максима Горького передумали продавать с аукциона

Аукционный дом «Литфонд» должен был 15 апреля выставить на торги 6-комнатную квартиру Максима Горького в Санкт-Петербурге, сообщает КП.

Апартаменты расположены в доме в стиле модерн на Кронверкском проспекте. Писатель арендовал здесь жилье с 1914 по 1921 годы. В квартире есть каминный зал, два балкона - с видами на Александровский парк и Петропавловскую крепость.

Апартаменты площадью более двухсот квадратов находятся на 6-м этаже.

Долгое время в этом доме в стиле модерн были густонаселенные коммуналки. В 90-е квартиру Максима Горького выкупили богатые люди, и оформили интерьер в стиле двадцатых лет прошлого столетия.

А затем решили продать. Стартовая цена была в 75 000 000 российских рублей. Но неожиданно владелец решил снять квартиру с торгов.

Директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров рассказала КП, что теперь рассматривается предложение, поступившее от государственного историко-мемориального музея «Смольный», - о создании в этих апартаментах музея писателя.

Это вполне логично: квартира писателя - место мемориальное. Здесь у него гостили Шаляпин, Куприн, Бунин, Пильняк, Замятин, Лариса Рейснер, Чуковский, Блок, Маяковский, знаменитый английский фантаст Герберт Уэллс и многие другие известные люди.