Каменских высказалась в связи с обвинениями Потапа в приставании к бывшей подопечной

Экс-подопечная музыканта Потапа Евгения Гордая, которая выступает под псевдонимом GIP C, заявила, что якобы рэпер склонял ее к интиму. Будто бы артист изменил Каменских даже после свадьбы. В ответ на скандальное заявление Настя высказала собственное мнение, сообщает СтарХит.

По словам Каменских, Евгения все выдумала. Она считает, что младшая коллега таким образом пиарится.

Мы с Лешей (это настоящее имя Потапа) - артисты, построившие карьеру талантом и трудом. А некоторые работают иначе, пытаются с помощью чужого имени получить пиар. Можно лишь разочаровать таких людей: результат в перспективе это даст маленький. Потому как рано или поздно слова придется чем-то подкреплять, — заявила Настя.

35-летняя певица отметила, что Гордая их тех артистов, которые не задерживаются в топе популярных. GIP C все забудут - как и ее историю с "домогательствами".

Это неяркая вспышка, о которой все быстро забудут. А я за то, чтобы работать, — добавила Каменских.

Скандал на браке Насти и Потапа никак не отразился. Ходили слухи, будто развод пары не за горами, однако это так.