Мошенники начали использовать искусственный интеллект для обмана

Искусственный интеллект стал "непаханным полем" для денежных махинаторов. Они наладили схему, которая помогает одурачивать людей с помощью нейросети.

Недавно женщина из американского штата Аризона рассказала, как ей позвонил незнакомец. Этот человек утверждал, что похитил ее 15-летнюю дочь.

Мужчина дал послушать взволнованной матери голос ее ребенка. Девочка была страшно напугана, рыдала и умоляла мать о помощи.

После чего незнакомец продолжил разговор и предупредил: если женщина не выполнит поставленные им условия и обратится за помощью в полицию, то он накачает дочь наркотиками и оставит ее в Мексике.

Бедная мать ни на минуту не усомнилась, что слышала голос именно своего ребенка - настолько он был ей знаком. Впоследствии история прояснилась: оказалось, что мошенники сгенерировали точный голос подростка при помощи искусственного интеллекта.

По этому поводу высказался профессор компьютерных наук Суббарао Камбхампати из государственного университета Аризоны. Ученый заявил, что после создания искусственного интеллекта люди больше не должны доверять своим ушам.

Система клонирования чужих голосов улавливает нужные интонации и эмоции человека. И чем больше выборка, тем точнее можно воссоздать чужие голоса вместе с эмоциональным окрасом.