Полицейские Нью-Йорка боятся спускаться в метро для патрулирования

В метро Нью-Йорка настолько опасная обстановка, что даже полицейские не рискуют туда спускаться. Поэтому инженеры разработали замену полицейским - роботов-псов.

Теперь именно робопсы будут спускаются в нью-йоркскую подземку, чтобы следить там за порядком и бороться с преступниками. Как именно они будут это делать, пока не совсем понятно.

Глава полиции Нью-Йорка в связи с этим отметил: чтобы защищать современный город и перспективный мир нужно, чтобы сотрудники полиции были оснащены специальными техническими средствами и технологиями. Планируется, что в кратчайшие сроки сотрудники полиции пройдут соответствующее обучение.

Известно, что на робопсов-полицейских власти города выделили из бюджета порядка 750 тысяч долларов. Руководство Нью-Йорка надеется, что собаки-роботы помогут стабилизировать криминальную обстановку в городском метро.