Знающий огородник рассказал о редких и необычных сортах клубники

Сортов клубники имеется великое множество. Многие хорошо известны и опробованы много раз. Но есть и такие, которые редко встретишь на участке даже у опытных дачников.

Белый швед - ягоды, которые отличаются необычным белым окрасом, что видно уже из названия. Иногда на поверхности белых ягод могут появляться красные крапинки. На вкус они сладкие и сочные.

Ананасная клубника, как и сообщается в названии, вкусом очень напоминает ананас - почти невозможно найти отличия. Сорт дорого стоит, поэтому разводится редко. Создали его французские селекционеры.

Веденсвил 7 - сорт родом из Америки, тоже почти не встречается на огородах, вкус объединил в себе сразу и малину и клубнику. За один сезон с одного куста можете собрать свыше 1 кг ягод.