Дачный эксперт объяснил, как можно убрать пни с дачи, не выкорчевывая

Пень можно сжечь, если он небольшого размера. Для этого внутри проделываем отверстия и заполняем их бензином/керосином. Когда горючая жидкость пропитает пень, его нужно поджечь.

Проследите за тем, чтобы пень сгорел весь, включая корни.

С большими, отсыревшими пнями поступаем так - используем способ разложения. Есть специальные растворы, которые стимулируют разложение древесной структуры.

Можно сделать такой своими руками: понадобятся дрожжи, сахар, вода. Обработанный пень укрываем мешком, можно пленкой, создавая парниковый эффект.

Должно пройти несколько месяцев, чтобы пень полностью размягчился. Тогда он легко убирается с участка обычной лопатой.

Если пень вам не очень мешает, но портит своим видом красоту участка, сделайте из него клумбочку, столик или стул, кормушку для птиц.