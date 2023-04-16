Эффективные методы лечения ржавчины на грушевом дереве в саду

Проявляется грибковая инфекция груш рыжеватыми, "ржавыми" пятнами на листьях растения. Заболевание распространенное, с ним часто сталкиваются дачники.

Накопленный опыт позволил им отобрать ряд методов, которые эффективно избавляют дерево от ржавчины.

Часто причиной заболевания становится растущий рядом с грушей можжевельник. Он является источником возбудителя грибковой инфекции.

Посадите грушу как можно дальше от потенциальной угрозы.

Тщательно следите за можжевельником, заметив признаки болезни, сразу убирайте поврежденные побеги. То же самое делаем с больными ветками груши.

Оба дерева нужно для профилактики обрабатывать бордоской жидкостью 3%.

Возьмите два литра горячей воды, добавьте 300 г медного купороса, отдельно смешайте в 5 литрах воды 300 г извести. После этого жидкости из двух емкостей смешивают.

Голубым раствором опрыскиваем грушу в первый месяц весны.

Если ржавчина уже завелась, можно бороться с ней древесной золой. Разведите 1 кг порошка с 20 л воды, дайте постоять два дня.

Потом процедите и готовой жидкостью опрыскайте больную грушу.