Бывалый садовод рассказал все об обрезке шелковицы, какое время выбрать и как правильно сделать

Обрезать шелковицу надо, когда дерево пребывает в покое или находится в частичном покое. Лучше всего это делать до того, как пойдет сокодвижение весной.
Обрезка для омоложения и формирования кроны проводится в последних числах апреля и до первых дней мая. Нужно успеть до открытия почек.
Санитарная делается в осенний период, уже после сбрасывания листьев. Нужно успеть до момента снижения температуры воздуха, от +10 и ниже.
У каждого вида шелковицы будут некоторые нюансы при обрезке. Плакучей шелковице нужно прореживание, подрезание побегов.
Этот вид можно смело и намного укорачивать - ветки быстро отрастают.
Штамбованному виду нужно прежде всего сформировать крону: шарообразной формы или в виде струящихся вниз длинных стеблей без веток.