Бывалый садовод рассказал все об обрезке шелковицы, какое время выбрать и как правильно сделать

Обрезать шелковицу надо, когда дерево пребывает в покое или находится в частичном покое. Лучше всего это делать до того, как пойдет сокодвижение весной.

Обрезка для омоложения и формирования кроны проводится в последних числах апреля и до первых дней мая. Нужно успеть до открытия почек.

Санитарная делается в осенний период, уже после сбрасывания листьев. Нужно успеть до момента снижения температуры воздуха, от +10 и ниже.

У каждого вида шелковицы будут некоторые нюансы при обрезке. Плакучей шелковице нужно прореживание, подрезание побегов.

Этот вид можно смело и намного укорачивать - ветки быстро отрастают.

Штамбованному виду нужно прежде всего сформировать крону: шарообразной формы или в виде струящихся вниз длинных стеблей без веток.