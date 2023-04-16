Садовод со стажем научил, чем подкармливать редис во время высадки в грядку

Органика - отличный способ поддержать растение во время стресса при пересаживании в открытый грунт. Чаще всего дачники задействуют компост или перегной.

Один квадратный метр земли насыщают пятью килограммами перегноя.

Обходитесь без свежего навоза, в обратном случае редис даст пышную шапку зелени, корнеплодов же вы при этом не дождетесь.

А если скудный урожай все-таки вырастет, то он будет горьким или водянистым, рыхлым и мягким.

Можно удобрять редис куриным пометом, разводя его 1:100.

Если решили применить минеральные добавки, берите мочевину - 10 г и двойной суперфосфат - 40 г.

Поверхность грунта можно обсыпать древесной золой. Сделайте небольшую паузу после органики или минерального комплекса, потом вносите золу.

Она раскисляет грунт, параллельно обогащая растения калием, кальцием, фосфором.