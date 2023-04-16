Это чудовищно: Александр Балуев пожаловался, что не может видеться с дочерью, которая живет в Польше

Актер Александр Балуев переживает из-за расставания с дочерью, которая в последние годы проживает в Польше.

Сначала были трудности из-за ковида, а сейчас еще хуже. В ковид я мог получить визу, а теперь не могу - у меня нет права пересечения границ. Это чудовищно - не иметь возможности повидать, пообщаться с самым родным человеком, - посетовал артист.

Балуев все же надеется, что позже они увидятся, а пока он вынужден довольствоваться онлайн общением.

А раньше было счастье, я мог ее увидеть в любое время: садился в самолет, и через пару часов уже был в Варшаве. Надеюсь, что когда–то это станет возможным. А пока у нас для общения остался телефон и мессенджеры, - поделился звезда театра и кино признался в интервью «Каравану историй».

Александр Николаевич рассказал также о карьере Маруси:

Она сняла минутный курсовой фильм „Расставание“. В ее возрасте я так снять бы не смог. Ее успехи радуют меня больше своих. Режиссером, правда, она быть не хочет. Ей ближе актерство, - рассказал Балуев.

19-летняя Мария-Анна единственная дочь Александра, она родилась в браке актера с Марией Урбановской. Балуеву на момент рождения дочери было 45 лет.

Через 10 лет после рождения ребенка семья распалась, и бывшая жена перебралась с Марией-Анной к себе на родину, в Польшу. Девушка пошла по стопам своего отца: увлекается кино, танцами, музыкой, играет на фортепьяно.