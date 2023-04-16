Жигунов публично повздорил с режиссером Светланой Дружининой

Причиной конфликта стало то, что Сергея Жигунова не позвали на съемки четвертой серии «Гардемаринов», и актер заявил, что это хорошо, потому что он не согласился бы, сообщает Рамблер.

Режиссер Светлана Дружинина отреагировала на эти слова очень резко. Как пишет Blitz.Center, деятель культуры заявила, что для нее такого актера больше не существует.

Кто такой Жигунов? Я такого не знаю. Извините. Просто не помню его. Все мои актеры дальше снимаются. Помню Александра Белова, а вот Жигунова нет, — сказала Дружинина.

Светлана Сергеевна рассказала, что еще в период съемок первой части актер Жигунов злоупотреблял алкоголем и конфликтовал с Харатьяном.

Сергея Викторовича во вторую часть все же пригласили, однако после этого режиссер больше не захотела с ним работать.