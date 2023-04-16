Киану Ривз на гала-концерте не сдержал страсть к своей невесте

15 апреля в Лос-Анджелесе состоялся гала-концерт Музея современного искусства, сообщает Вумен.ру. Мероприятие объединило художников, галеристов, коллекционеров.

Дамы блистали в вечерних платьях, мужчины, согласно дресс-коду, были облачены в костюмы. Правда, дорожка была не красной, а - черной. Киану Ривз позировал на ней с художницей Александрой Грант.

Александра в 2008 году основала благотворительный проект под названием grantLOVE project, который создает и продает произведения искусства. Средства от реализации идут на поддержку некоммерческих арт-проектов.

С Киану Ривзом художника связала совместная работа над изданием Ode to Happiness («Ода счастью»), которая увидела свет в 2011 году.

Мы могли тратить много времени на эти беседы. К примеру, спрашивали друг у друга: ''Лучше взять оттенок спелой малины? Или что-то потемнее? ''. Мы оба были слишком дотошными, — так рассказывала об их общении художница в интервью W Magazine в 2016-м.

Вскоре после этого они вновь объединились, чтобы открыть небольшое издательство X Artists Books. А затем влюбились друг в друга.

Пара почти никогда не комментирует свои отношения, увидеть совместные фото актера и художницы тоже - большая удача. На этот раз Киану Ривз и Александра Грант были в таком отличном настроении, что подарили папарацци редчайшие кадры — взяли и поцеловались на камеру.