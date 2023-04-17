Британия: запрет на импорт украинского зерна - это удар в спину в трудный момент

Автор статьи констатирует: европейские страны "оставляют Украину в самой тяжелой ситуации".

Украинские фермеры теперь встанут перед острой проблемой сбыта своей продукции.

При этом, сравнивая поведение Польши и Венгрии с ударом в спину, журналист иностранного издания забывает о трудностях, с которыми столкнулись польские и венгерские производители сельхоз товаров. Они понесли большие потери из-за больших поставок зерна со стороны Украины.

Не только Польша и Венгрия, но и другие страны Европы сетуют на то, что украинское зерно заполонило их рынки. В итоге в странах растут цены, а местные фермерские хозяйства теряют доход.

Европейская комиссия не одобряет действия Польши и Венгрии по отношению к Украине и настаивает на том, что эти государства должны соблюдать общую торговую политику Евросоюза, а не принимать решения в одностороннем порядке.

Между тем Болгария тоже намеревается ввести временный запрет на ввоз зерна с Украины. Киев при этом планирует договориться с Польшей о транзите украинской зерновой продукции.