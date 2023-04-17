Британцы жалуются на мошенничество и воровство со стороны украинских беженцев

Daily Mail пишет, что британцы нередко становятся жертвами мошенников из Украины и воровства украинских граждан, которым они дали приют в своих домах.

Такие недобросовестные беженцы просто используют британскую систему соцобеспечения в своих корыстных целях, наживаясь на оказываемой им помощи.

Они не платят за проживание в домах, но при этом расходуют выделенные британским государством средства на инъекции ботокса, дорогие солнцезащитные очки, товары компании Apple, делают прочие покупки в дорогих магазинах, которые вовсе не являются предметами первой необходимости.

Как утверждают британцы, которые приняли в свои дома беженцев из Украины, некоторые из них врут, предоставляя ложные данные о своем реальном финансовом положении. Автор публикации

Лоуренс Доллимор уверен, что отдельные украинцы используют военный конфликт как возможность заработать - приехать в Британию, получить финансовую помощь, чтобы потом с деньгами благополучно вернуться на родину.

Особое недовольство проявляют британки, чьи мужья начали заводить романы с проживающими в их домах молодыми украинскими беженками.