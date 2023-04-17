Экс-жена Моргенштерна вернулась в Москву и сделала заявление о новых отношениях

Бывшая супруга рэпера Дилара Зинатуллина вернулась в Москву из Дубая. где прожила около полутора лет, сообщает СтарХит.
Модель рассказала, что входит в привычный ритм жизни и уже начала работать. А также - поделилась впечатлениями своей жизни в Лос-Анджелесе:
Была на съемках клипа у Tyga и Криса Брауна. Так получилось, что я там оказалась. Я сильно была удивлена профессионализмом.
Это большой труд, полноценная работа - у них такое отношение к работе, как швейцарские часы. Это меня удивило.
А в Дубае девушку впечатлила любовь местных жителей к шику:
Впечатлило, что они любят масштабность и роскошь, им нужно все дорогое и современное. Вызываешь эконом-такси — приезжает „Лексус“. Потом привыкаешь ко всему этому.
При всем при том жить Дилара собирается в Москве: она считает, что «в России комфортнее». Зинатуллина также пролила свет на свои отношения с блогером Бустером.
Так сложились, что в Дубае мы заселились в один ЖК. Не в квартиру. Мы стали больше времени проводить вместе, и у людей появилось намного больше догадок.
При этом говорить про отношения, если мы просто в одной компании тусуемся, неправильно. У нас никаких отношений нет.
С моей стороны, у нас максимально хорошие дружеские отношения, — пояснила модель в Youtube-шоу «Главный вопрос».