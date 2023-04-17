Экс-жена Моргенштерна вернулась в Москву и сделала заявление о новых отношениях

Бывшая супруга рэпера Дилара Зинатуллина вернулась в Москву из Дубая. где прожила около полутора лет, сообщает СтарХит.

Модель рассказала, что входит в привычный ритм жизни и уже начала работать. А также - поделилась впечатлениями своей жизни в Лос-Анджелесе:

Была на съемках клипа у Tyga и Криса Брауна. Так получилось, что я там оказалась. Я сильно была удивлена профессионализмом. Это большой труд, полноценная работа - у них такое отношение к работе, как швейцарские часы. Это меня удивило.

А в Дубае девушку впечатлила любовь местных жителей к шику:

Впечатлило, что они любят масштабность и роскошь, им нужно все дорогое и современное. Вызываешь эконом-такси — приезжает „Лексус“. Потом привыкаешь ко всему этому.

При всем при том жить Дилара собирается в Москве: она считает, что «в России комфортнее». Зинатуллина также пролила свет на свои отношения с блогером Бустером.