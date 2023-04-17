В Москве прошла встреча министра обороны Китая Ли Шанфу и президента России Владимира Путина

Подробности о том, как прошла встреча, пока не сообщаются. Эта информация, по словам пресс-секретаря Путина, будет предоставлена позже.

Ранее в Минобороны РФ сообщалось, что визит Ли Шанфу продлится до 18 апреля. В рамках визита запланирована также встреча с Сергеем Шойгу, главой оборонного ведомства России.

Со стороны Минобороны КНР поступила информация о том, что поездка завершится 19 апреля.

Ранее отмечалось, что целью визита Ли Шанфу станет обсуждение направлений сотрудничества в сфере обороны, а также вопросов мировой и локальной безопасности.