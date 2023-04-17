В Москве напали на помощника певца Александра Серова

Александр Серов после перенесенного коронавируса редко выходит в свет. Артист предпочитает основную часть времени проводить дома.С ним рядом находятся только помощники по хозяйству, сообщает Вокруг ТВ.

Последние 6 лет рядом с 72-летним певцом проживает молодой человек Егор Суриков. В обязанности помощника входит присмотр за домами, которые находятся на участке артиста.

По словам Серова, Егор ежедневно делает обход его владений, и контролирует «нюансы по порядку». В шоу "Звезды сошлись" музыкант рассказал, что 25-летний работник активно развивается и в образовательном плане - получает второе высшее.

Но недавно случилось непредвиденное: в Москве на Сурикова напали. Пока он ждал такси, неизвестные ударили Егора по голове и отобрали телефон.

Подходят трое, я чувствую удар по голове, у меня вырвали телефон. Хорошо, что люди, выходившие из ресторана, вызвали полицию. Но телефон в итоге так и не нашли, — рассказал помощник Серова в эфире шоу.

Александр о случившемся узнал утром. Он попытался помочь Егору, но поиски пропавшего гаджета к желаемому результату не привели. По словам Серова, он сейчас поддерживает связь с помощником с помощью рации и нового телефона.