Лайма Вайкуле рассказала об обиде на сына Ильи Резника

В 90-е годы Лайма Вайкуле была одной из популярных певиц российской эстрады. Артистку однажды пригласили на передачу «Акула пера», в ней также принимал участие Максим Резник.

Певица вспоминает, как сложно ей было отвечать на дотошные вопросы журналиста - даже обычные вопросы сына Ильи Резника выводили из себя, сообщает СтарХит.

Лайма призналась, что старалась не нагрубить наследнику именитого поэта-песенника.

Сын Ильи Резника меня хотел уколоть. Я даже не знала, как себя держать в руках и ответить спокойно - дескать, мальчик, у вас плохой вкус. Я знала, что это Илюшин сын, и что он просто хочет меня укусить. Максим всего лишь поинтересовался: дуэты с Титомиром и „Чай вдвоем“ не делают ли меня популярнее? — разоткровенничалась певица.

69-летняя звезда также считает, что на российской сцене мало исполнителей, которые способны до старости оставаться популярными. Певица призналась, что ей жаль подрастающее поколение музыкантов.