Лайма Вайкуле рассказала об обиде на сына Ильи Резника

08:54 2023-04-17

Певица призналась, что старалась не выйти из себя, когда журналист Максим Резник в интервью задавал ей каверзные вопросы.

В 90-е годы Лайма Вайкуле была одной из популярных певиц российской эстрады. Артистку однажды пригласили на передачу «Акула пера», в ней также принимал участие Максим Резник.

Певица вспоминает, как сложно ей было отвечать на дотошные вопросы журналиста - даже обычные вопросы сына Ильи Резника выводили из себя, сообщает СтарХит.

Лайма призналась, что старалась не нагрубить наследнику именитого поэта-песенника.

Сын Ильи Резника меня хотел уколоть. Я даже не знала, как себя держать в руках и ответить спокойно - дескать, мальчик, у вас плохой вкус.

Я знала, что это Илюшин сын, и что он просто хочет меня укусить. Максим всего лишь поинтересовался: дуэты с Титомиром и „Чай вдвоем“ не делают ли меня популярнее? — разоткровенничалась певица.

69-летняя звезда также считает, что на российской сцене мало исполнителей, которые способны до старости оставаться популярными. Певица призналась, что ей жаль подрастающее поколение музыкантов.

Смотрю на молодых артистов, которые верят в свою звездность. Я думаю: „Бедняги, будет так тяжело падать“. 

Очень мало звезд, которые остаются до конца, до почтенного возраста популярными, — сказала певица в интервью Youtube-каналу «И грянул Грэм».