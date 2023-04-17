Агата Муцениеце показала обнаженную грудь во время спектакля

Агата Муцениеце сыграла главную роль в шоу "Абсолютно другая нага", уже полюбившемся московским зрителям, сообщает Рrozvezd.

Спектакль с элементами балета, мюзикла, стендапа рассказывает о современных реалиях общества. Агата приоткрывает завесу личной жизни, и не только...

В конце представления актриса выходит на сцену в одних только серебристых трусиках, а также накидке с перьями. Звезда резко распахивает руки, и зритель ахает при виде обнаженного тела актрисы. Грудь при этом прикрыта лишь небольшими стикерами в виде сердечек.

Затем гаснет свет, и Муцениеце скрывается за занавесом. Как уточняет издание, ранее в этом шоу участвовала комик Екатерина Варнава, которую по неизвестным причинам заменили на Агату.

Зрители рассказывают, что Муцениеце в монологе часто упоминает экс-мужа Павла Прилучного, который второй раз женился.

Агата говорит, что чаще одного раза в месяц не может выступать - мешает плотный рабочий график. Билеты на это красочное представление раскупается за несколько месяцев вперед.