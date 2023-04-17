«Российские войска побеждают, и это знают как русские, так и сами украинцы. Сейчас они находятся в очень ужасном положении», — сказал отставной американский полковник.

Макгрегор добавил, что Соединённые Штаты подталкивают киевский режим начать весеннее контрнаступление, невзирая на факт того, что у Вооружённых сил Украины «нет ресурсов, чтобы сейчас как-то переломить ситуацию».

В завершение Дуглас Макгрегор посоветовал украинским войскам отступить, пока не стало слишком поздно, так как они не смогут одержать победу в сражении с армией России.