Филипп Киркоров заявил потролившему его Галкину: если будет надо, он пойдет на на передовую в колготках

В конце марта в Сети активно обсуждали шутку юмориста Максима Галкина об Ольге Скабеевой и Филиппе Киркорове. Муж Пугачевой во время своего выступления заявил, что поп-королю надо пойти на поле боя в прозрачных лосинах, а также с головой ведущей «60 минут» в руках, сообщает СтарХит.

Киркоров долго отмалчивался и теперь, наконец, прокомментировал острую шуточку супруга Примадонны. Поп-король российской эстрады подчеркнул, что он готов отправиться на фронт в любом виде, если в том будет необходимость.

Ради сохранения мира - если это спасет чью-то жизнь, я и в колготках пойду на передовую. Меня ничем не испугать, — заявил 55-летний Киркоров в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Как отмечает издание, Максим Галкин после отъезда за границу не стесняется критиковать на концертах бывших коллег. Многие при этом не держат на артиста зла.

Пусть несет все, что хочет. Я не обижаюсь абсолютно, комментировать даже не хочу. Я делаю свое дело и живу в стране, которую люблю. Я — счастливый человек, — сказала Лариса Долина.

А Ольга Скабеева рассказала, что направила в прокуратуру и СК РФ несколько депутатских запросов. Уполномоченным органам предстоит разбираться, является ли высказывание Максима Галкина призывом к ее убийству либо нет.