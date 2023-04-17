Киркоров чуть не лишился чувств, когда увидел, кто находится под нарядом Хомяка в шоу Маска

Шоу "Маска" вышло в эфир в очередной раз 16 апреля.

На этот раз зрителям и жюри предстояло узнать, кто же красовался в наряде Хомяка.

Почти все судьи сошлись во мнении, что под маской грызуна скрывается Анита Цой, но не Филипп Киркоров.

Когда же подозрения основного состава жюри подтвердились и Цой предстала перед присутствующими в студии, даже тогда Киркоров будто не верил своим глазам.

Певец признался, обращаясь к Аните, что когда увидел коллегу, чуть не лишился чувств.

Разоблаченная участница "Маски", улыбаясь, отреагировала на слова Киркорова, не забыв поблагодарить всех судей за подаренное ей время пребывания на проекте, где было не мало счастливых минут.