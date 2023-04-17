Умер звезда кинофильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин

Последние дни своей жизни актер провел в клинике, сообщает Космополитен. О смерти Юрия Ашихмина написала его приятельница Алла Вагина.

13-го апреля 2023-го года Юра после долгой болезни умер в больнице, — отметила она.

Юрий Ашихмин родился 30-го августа 1962-го года. Звезда окончил актерские курсы Алексея Германа. Ашихмин дебютировал на экране в 1993-м. Он сыграл бандита Лысого в кинокомедии «Пленники удачи».

Партнерами актера были Виталий Соломин, Виктор Сухоруков, Олег Гаркуша, Семен Фурман и многие другие известные артисты.

Еще одна заметная работа Ашихмина - роль Плешивого в кинофильме режиссера Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Этот фильм стал экранизацией романа братьев Стругацких.

Юрий также сыграл в лентах «Хрусталёв, машину!», «Трудно быть Богом», «Русская симфония», «Бумажный солдат», «На игре», «Клеймо», «Юрьев день» и других.