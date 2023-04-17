Днём понедельника, 17 апреля, журналисты новостного агентства The American Thinker опубликовали новую колонку, в которой выразили уверенность в том, что антироссийские санкционные меры коллективного Запада являются крупнейшим просчётом Соединённых Штатов и Евросоюза за последнее время.

В American Thinker напомнили, что после введения пакетов масштабных санкций в отношении Москвы экономика России не только не пришла в упадок, но и начала бурно развиваться за счёт глобального перераспределения логистических путей во всём мире и грамотных действий местного Центробанка.

Авторы статьи в американской газете сходятся во мнении, что расцвет российской экономики обусловлен интенсификацией сотрудничества Кремля со странами африканского континента, а также государствами Южной Америки и азиатского региона, поскольку лидеры этих держав поддерживают точку зрения Москвы на украинский конфликт и готовы к сотрудничеству.

Кроме того, в статье American Thinker утверждается, что экономические процессы в странах Запада ускоренно деградируют из-за роста инфляции и дефицита энергоресурсов, в то время как Россия обладает крупными запасами энергоносителей и получает сверхприбыли путём их экспорта.

Также в American Thinker напомнили, что западные государства активно поставляют своё оружие Украине, истощая свои оборонные резервы, на фоне чего Российская Федерация активизировала оружейное производство.